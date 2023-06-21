МИД Китая выразил протест после того, как президент США Джо Байден высказался в негативном ключе о председателе КНР Си Цзиньпине. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передают «Известия».

Она назвала крайне безответственными действия главы Белого дома. Представитель МИД подчеркнула, что они нарушили дипломатический этикет и стали открытой провокацией.

«Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией», — указала Нин.

Днем ранее Байден заявил, что Си Цзиньпин является диктатором. Американский лидер счел, что глава КНР был недоволен тем, как разрешился инцидент с воздушным шаром в феврале, поскольку ситуация вышла из-под его контроля.