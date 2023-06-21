Китай выразил протест из-за слов Байдена о Си Цзиньпине

Китай выразил протест из-за слов американского президента Джо Байдена о том, что лидер КНР Си Цзиньпин является диктатором, заявили в МИД страны.

Байден ранее назвал Си «смущенным диктатором». В ходе своего выступления американский лидер заявил, что глава КНР «очень расстроился» из-за того, что ВВС США сбили китайский воздушный шар. По его словам, Си Цзиньпин не знал о том, что аэростат находился над территорией Соединенных Штатов.

Заявление прозвучало после поездки госсекретаря США Блинкена в Китай, чтобы попытаться снизить напряженность в отношениях двух стран.