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МИД Китая отказался считать Си Цзиньпина диктатором

Китай выразил протест из-за слов американского президента Джо Байдена о том, что лидер КНР Си Цзиньпин является диктатором, заявили в МИД страны.

Китай выразил протест из-за слов Байдена о Си Цзиньпине
© globallookpress.com

Байден ранее назвал Си «смущенным диктатором». В ходе своего выступления американский лидер заявил, что глава КНР «очень расстроился» из-за того, что ВВС США сбили китайский воздушный шар. По его словам, Си Цзиньпин не знал о том, что аэростат находился над территорией Соединенных Штатов.

Заявление прозвучало после поездки госсекретаря США Блинкена в Китай, чтобы попытаться снизить напряженность в отношениях двух стран.

Ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что поездка госсекретаря Энтони Блинкена в Китай является «вопиющим провалом». Законодатель возмутился тем, что глава внешнеполитического ведомства «потерпел неудачу» по нескольким ключевым вопросам, включая Тайвань и освобождение американских граждан. Конгрессмен также обвинил Блинкена в том, что он не затронул тему сотрудничества КНР и Кубы. По его словам, Блинкен также обошел стороной историю со сбитым китайским аэростатом.

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