На океанском дне начались поиски пропавшего в Атлантике батискафа с туристами

Глубоководные беспилотные аппараты, направленные в Атлантику для поиска пропавшего туристического батискафа, достигли океанского дна. Об этом пишет BBC со ссылкой на Береговую охрану США.
Первым поиски батискафа начало вести канадское судно Horizon Arctic. Также в спасательной операции задействован робот-разведчик Victor 6000, который эксплуатируется с французского исследовательского судна Atalante.
При этом отмечается, что найти батискаф пока не удается.
Ранее сообщалось, что на пропавшем в Атлантике батискафе с туристами закончился кислород.
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