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На океанском дне начались поиски пропавшего в Атлантике батискафа с туристами

Глубоководные беспилотные аппараты, направленные в Атлантику для поиска пропавшего туристического батискафа, достигли океанского дна. Об этом пишет BBC со ссылкой на Береговую охрану США.

На океанском дне начались поиски пропавшего в Атлантике батискафа с туристами
© globallookpress.com

Первым поиски батискафа начало вести канадское судно Horizon Arctic. Также в спасательной операции задействован робот-разведчик Victor 6000, который эксплуатируется с французского исследовательского судна Atalante.

При этом отмечается, что найти батискаф пока не удается.

Ранее сообщалось, что на пропавшем в Атлантике батискафе с туристами закончился кислород.