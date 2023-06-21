В Киеве частично пропало электричество

Киевская городская военная администрация (КГВА) сообщила, что в городе частично пропало электричество. Об этом местные власти сообщили в своем Telegram-канале.

«В сетях НЭК (Национальной энергетической компании — прим. «Ленты.ру») «Укрэнерго» возникла аварийная ситуация. По Киеву отключены 100 тысяч потребителей», — говорится в сообщении.

Экстренные отключения электричества произошли в части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов. «Отключения применяются из-за системной аварии в энергосистеме», — сообщили в КГВА.