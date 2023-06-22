Венгрия проиграла ЕС суд по делу о политике предоставления убежища

Венгрия проиграла последний судебный процесс в Верховном суде Евросоюза (ЕС) по делу о «незаконной» политике Будапешта по предоставлению убежища, поскольку правительство препятствует доступу к нему тем, кто его ищет. О решении суда сообщает Bloomberg.

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Согласно документу, венгерский закон «лишает граждан третьих стран или лиц без гражданства их права искать убежища в Венгрии» и представляет собой «явно несоразмерное вмешательство» в права людей, ищущих международную защиту.

Решение суда не может быть обжаловано, венгерскому правительству грозят штрафы в другом деле от комиссии, требующей, чтобы суд наказал Венгрию за то, что она незаконно ограничила доступ к процедуре предоставления убежища, заставив тех, кто ищет его в стране, сначала подать петицию в посольство Венгрии за пределами ЕС.