Поляки потребовали от немецких компаний компенсаций за Вторую мировую

Граждане Польши начали подавать иски к немецким компаниям с требованием возместить ущерб, нанесенный их родственникам во время Второй мировой войны. Об этом сообщает PAP со ссылкой на адвоката Монику Бжозовску-Пашеку.

20 июня в Окружной суд Кракова поступило два иска против немецких концернов Henschel и Bayer. Истцы заявили, что компании сотрудничали с преступной системой Третьего рейха во время Второй мировой.

Истцами выступили наследники поляков, в том числе еврейского происхождения.

Один из исков поступил от семьи Леопольда Веллиша, польского финансиста и промышленника, которому из-за еврейских корней пришлось бежать от немецких репрессий. Его брат Кароль Веллиш был убит немцами. Иск подали внуки Леопольда - Кшиштоф Веллиш, Тадеуш Веллиш и Майкл Треммер. Ответчиком выступает машиностроительный концерн Henschel - правопреемник Henschel und Sohn. Во время Второй мировой предприятия Henschel были полностью переориентированы на выпуск военных самолетов, танков (Tiger I) и артиллерии.

Компания контролировала и использовала ресурсы польской Fablok, соучредителем и крупнейшим акционером которой был Леопольд Веллиш. Истцы требуют от немецкого концерна 17 353 528 злотых (более 359 миллионов рублей) и извинений.

Второй иск был подан дочерью Тадеуша Следзинского - польского инженера, многолетнего сотрудника и директора компании Zakłady Azotowe. Арестованный в 1940 году, Следзинский провел пять лет в немецком концлагере Освенцим. В лагере он был вынужден работать на немецкую компанию IG Farben, соучредителем которой являлась Bayer (ныне Bayer AG). Дочь Следзинского требует от Bayer AG 1 708 076 злотых (более 35,3 миллиона рублей).

Осенью 2022 года в Польше представили доклад о потерях страны во Второй мировой войне. Ущерб, нанесенный Германией, поляки оценили в 6,2 триллиона злотых (1,3 триллиона долларов) и потребовали от Берлина выплатить эту сумму в виде репараций.