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В США рассказали о двух ракетных атаках по зданию ГУР Украины

Здание Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины дважды попадало под российские ракетные удары, сообщает американское издание The Economist.

Первый удар произошел в марте 2022 года.

«Офицеры вспоминают "ужас", когда в здание прилетали ракеты, окна лопались, а ветхие сооружения рушились», — пишет издание.

Второй же пришелся на май 2023 года, когда по зданию ГУР нанесли удары баллистические и крылатые ракеты, а также дроны, заявил The Economist.

«Мешки с песком закрывают окна. На полу валяются пулеметы и бронеплиты», — описали американские журналисты нынешнюю обстановку в штаб-квартире украинской разведки.

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