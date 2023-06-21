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Глава Банка Финляндии объявил об участии в президентских выборах 2024 года

Глава Банка Финляндии Олли Рен объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента республики, которые должны пройти в начале 2024 года. Об этом в среду сообщил финский телеканал YLE.

Глава Банка Финляндии объявил об участии в президентских выборах 2024 года
© globallookpress.com

"Со своей стороны я рассмотрел этот вопрос. Я готов баллотироваться в президенты Финляндии", - заявил Рен.

Президентские выборы в Финляндии состоятся в 2024 году. Первый тур запланирован на 28 января, второй при необходимости может пройти 11 февраля.

Ранее о намерении участвовать в выборах уже заявили министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто и депутат парламента республики, экс-владелец хоккейного клуба "Йокерит" Харри Харкимо.

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