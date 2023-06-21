Финляндия лишит помощи поддержавшие Россию страны Африки

Новое правительство Финляндии планирует лишать финансовой помощи страны Африки, поддерживающие Россию. Об этом сообщает The Times.

В правительстве страны заявили, что «морально неправильно» платить за развитие стран, поддерживающих конфликт.

Власти напомнили, что Финляндия через различные международные организации и программы выделяет развивающимся странам ежегодную помощь в несколько миллиардов евро.

Петтери Орпо был приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Финляндии 20 июня, его Национальная Коалиционная партия входит в коалицию с правой популистской Партией финнов.

The Times отмечает, что новые власти страны уже пообещали сократить выплаты государствам, поддерживающим Россию в украинском кризисе, одновременно ограничив иммиграцию и усложнив получение иностранными гражданами видов на жительство и финских паспортов.