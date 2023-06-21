Финляндия лишит помощи поддержавшие Россию страны Африки
Новое правительство Финляндии планирует лишать финансовой помощи страны Африки, поддерживающие Россию. Об этом сообщает The Times.
В правительстве страны заявили, что «морально неправильно» платить за развитие стран, поддерживающих конфликт.
Власти напомнили, что Финляндия через различные международные организации и программы выделяет развивающимся странам ежегодную помощь в несколько миллиардов евро.
Петтери Орпо был приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Финляндии 20 июня, его Национальная Коалиционная партия входит в коалицию с правой популистской Партией финнов.
The Times отмечает, что новые власти страны уже пообещали сократить выплаты государствам, поддерживающим Россию в украинском кризисе, одновременно ограничив иммиграцию и усложнив получение иностранными гражданами видов на жительство и финских паспортов.
После четырех лет правления премьера Санны Марин, придерживающейся левых взглядов, страна «делает заметный шаг вправо» в экономических и социальных вопросах, получив мандат на ограничение государственных расходов, хотя ее энтузиазм по поводу членства в НАТО и поддержка Украины остаются неизменными, подчеркивает газета.