$84.23+0.2592.07+0.28

В Литве предложили готовить госслужащих к мобилизации

Депутат Сейма Литвы Лауринас Касчюнас предложил ввести подготовку госслужащих к мобилизации и военным действиям. Об этом сообщается в Telegram-канале Baltnews.

В Литве предложили готовить госслужащих к мобилизации
© Lenta.ru

«Учитывая текущую геополитическую ситуацию и ситуацию с безопасностью в регионе, все государственные служащие должны получить знания о мобилизации, поддержке принимающей страны и гражданском сопротивлении», — заявил Касчюнас.

Он предложил обязать госслужащих в течение года после получения работы программы мобилизации, мобилизации гражданского сопротивления, а также учебные программы военного времени. «Каждый из них должен знать, как вести себя во время мобилизации и войны», — подчеркнул депутат.

Ранее стало известно о решении Литвы усилить контроль на границе с Белоруссией и добавить к колючей проволоке патрульную тропу. Ее ширина составит три с половиной метра и позволит пограничникам передвигаться как пешком, так и на транспорте.

1
Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители