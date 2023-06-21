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Ирландия заплатит $92 тысячи желающим переехать на удаленные острова

Власти Ирландии готовы заплатить около $92 тысячи желающим переехать в определенные части страны в рамках нового плана по возрождению островов у западного побережья. Соответствующая программа была опубликована на сайте правительства страны.

Ирландия заплатит $92 тысячи желающим переехать на удаленные острова
© Unsplash

Гранты будут предоставляться тем, кто готов поселиться в заброшенном доме на одном из отдаленных островов и провести реконструкцию жилья на выделенные деньги.

Чтобы соответствовать требованиям, соискатели должны иметь «доказательство владения» или «активное» намерение купить недвижимость, а также должны хотеть жить там или сдавать ее в аренду.

Также нужно предоставить доказательства, что этот объект является «ненадежным и опасным».

Программа «Наши живые острова» рассчитана на 2023–2033 годы.

Ранее американцы раскритиковали президента США Джо Байдена за неуместные шутки об ирландцах в День святого Патрика. Они отметили, что шутки главы государства получились несмешными, и что «так оскорбить целую нацию может только Джо».

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