Ирландия заплатит $92 тысячи желающим переехать на удаленные острова
Власти Ирландии готовы заплатить около $92 тысячи желающим переехать в определенные части страны в рамках нового плана по возрождению островов у западного побережья. Соответствующая программа была опубликована на сайте правительства страны.
Гранты будут предоставляться тем, кто готов поселиться в заброшенном доме на одном из отдаленных островов и провести реконструкцию жилья на выделенные деньги.
Чтобы соответствовать требованиям, соискатели должны иметь «доказательство владения» или «активное» намерение купить недвижимость, а также должны хотеть жить там или сдавать ее в аренду.
Также нужно предоставить доказательства, что этот объект является «ненадежным и опасным».
Программа «Наши живые острова» рассчитана на 2023–2033 годы.
Ранее американцы раскритиковали президента США Джо Байдена за неуместные шутки об ирландцах в День святого Патрика. Они отметили, что шутки главы государства получились несмешными, и что «так оскорбить целую нацию может только Джо».