Ирландия заплатит $92 тысячи желающим переехать на удаленные острова

Власти Ирландии готовы заплатить около $92 тысячи желающим переехать в определенные части страны в рамках нового плана по возрождению островов у западного побережья. Соответствующая программа была опубликована на сайте правительства страны.

© Unsplash

Гранты будут предоставляться тем, кто готов поселиться в заброшенном доме на одном из отдаленных островов и провести реконструкцию жилья на выделенные деньги.

Чтобы соответствовать требованиям, соискатели должны иметь «доказательство владения» или «активное» намерение купить недвижимость, а также должны хотеть жить там или сдавать ее в аренду.

Также нужно предоставить доказательства, что этот объект является «ненадежным и опасным».

Программа «Наши живые острова» рассчитана на 2023–2033 годы.