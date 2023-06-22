Американским чиновникам пришлось оправдываться за слова Байдена о Си Цзиньпине

Высокопоставленные представители американской администрации оказались в неудобном положении из-за высказываний президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина. Чиновникам пришлось объяснять, что слова главы государства не отражают официальной политики Вашингтона. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники.

«Высокопоставленные представители органов власти США заявили, что они были застигнуты врасплох, когда президент Джо Байден описал председателя Китая Си Цзиньпина как диктатора всего сутки спустя после посещения государственным секретарем Энтони Блинкеном Пекина», — говорится в публикации.

По данным телеканала, после высказывания Байдена американские чиновники в частном порядке стремились разъяснить, что его слова «не отражают нового тезиса или смены официальной политики администрации».

Ранее Байден назвал Си Цзиньпина диктатором на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии. Американский лидер добавил, что китайский политик мог не знать о местонахождении аэростата, сбитого 4 февраля в американском воздушном пространстве. Байден допустил, что Си Цзиньпин не владел информацией, что объект отклонился от курса.