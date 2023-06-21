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В Китае назвали фальшивой позицию США по Тайваню

Вашингтон занимается манипуляциями и подменой понятий применительно к тайваньскому вопросу. Об этом в ходе брифинга для журналистов заявил глава Департамента Северной Америки МИД КНР Ян Тао, которого цитирует официальный сайт внешнеполитического ведомства.

В Китае назвали фальшивой позицию США по Тайваню
© globallookpress.com

Тайваньский вопрос всегда был самым важным в китайско-американских отношениях. США взяли на себя четкие обязательства по соблюдению принципа одного Китая, признавая, что правительство КНР является единственной законной властью, представляющей китайскую нацию, напомнил дипломат.

Обязательства Вашингтона закреплены в трех совместных коммюнике КНР с США, где изложена политика одного Китая. Изначально тайваньский вопрос регулировался только этими тремя документами, но потом американская сторона стала расширять юридическую базу, уточнил китайский чиновник.

К трем коммюнике США в одностороннем порядке добавили Закон об отношениях с Тайванем, а потом «шесть гарантий для Тайваня». Все эти шаги Вашингтон совершал в без обсуждения с Пекином, поэтому они не являются консенсусом между Китаем и Соединёнными Штатами, отметил дипломат.

В Пекине с самого начала выступали против таких дополнений, не признавая их юридически. Сейчас американская сторона пошла еще дальше и увязывает политику одного Китая с мирным урегулированием тайваньского вопроса. Эти понятия лежат в разных плоскостях, а попытка из связать является фальсификацией, заявил Ян Тао.

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