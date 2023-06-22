Резолюция об импичменте Байдена стала самым популярным документом на сайте Конгресса

"Спустя два с половиной года после того, как я представила статьи об импичменте Джо Байдена из-за его участия в бытность вице-президентом во взяточничестве на Украине (Джо Байдена и его сына - Хантера - подозревают в получении взяток от директора украинской энергетической компании Burisma Holdings - прим. ТАСС), мой законопроект стал номером один по просмотрам. Я не могу поверить, что законодатели до сих пор не рассмотрели мои статьи. Все, кроме Конгресса, знают, что Байден преступник", - написала она на странице в Twitter.