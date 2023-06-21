Пока вы спали: Уничтожение разведгруппы ВСУ и обстрел позиций азербайджанской армии

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В Минобороны России сообщили об уничтожении разведгруппы ВСУ на запорожском направлении

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Российские военные уничтожили разведывательную группу армии Украины на запорожском направлении, сообщает ТАСС.

Для этого были задействованы силы воздушной разведки. По украинским военным была применена артиллерия. Кроме того, отражены атаки Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении.

Российские зенитно-ракетные комплексы «Тор» и «Оса» сбили пять беспилотников Украины, а артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы поразила две гаубицы.

СК РФ устанавливает причастных к подрыву Каховской ГЭС украинских военных

Следственный комитет России назначил проведение экспертизы после подрыва Каховской гидроэлектростанции, сообщает ТАСС.

Ведомство устанавливает украинских военных, которые могут быть причастны к теракту, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, следователи и криминалисты провели осмотры мест происшествия. Специалисты продолжают устанавливать ущерба от подтопления населенных пунктов из-за разрушения плотины.

В НАТО предупредили о возможном лишении Британии статуса одной из ведущих военных держав

Лондон может потерять свое влияние в Североатлантическом альянсе, если не откажется от сокращения армии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление британского генерала Тима Редфорда, который является заместителем верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Он считает британскую армию слишком малочисленной. Редфорд призвал к бдительности, «чтобы не провалиться глубоко вниз». Отмечается, что Великобритания не имеет необходимого количества военнослужащих для реагирования на возникающие в мире угрозы.

Как указал военачальник, модернизация военной техники и вооружения должна происходить одновременно с наращиванием численного состава королевских ВС.

В Баку сообщили об обстреле ВС Армении позиций азербайджанской армии в Нахичевани

Армия Армении вела интенсивный обстрел позиций азербайджанских военных в Нахичевани, сообщает ТАСС.

По данным военного ведомства Азербайджана, 20 июня подразделения вооруженных сил Армении применили различное стрелковое оружие, чтобы обстрелять позиции азербайджанской армии. Огонь велся в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района.

Также отмечается, что обстрелу подвергались позиции армии Азербайджана в окрестностях города Шуша. В ответ на эти случаи азербайджанская армия приняла ответные меры.

Прокуратура подала иск о запрете работы кафе в Братске, где люди отравились шаурмой

В городе Братске в Иркутской области могут закрыть кафе, где более 100 человек отравились шаурмой, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона, которая обратилась с соответствующим заявлением в городской суд.

Заведение общепита может прекратить свою работу до устранения нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Также надзорное ведомство просит применить обеспечительные меры в виде запрета осуществления деятельности до принятия итогового решения по иску прокурора.