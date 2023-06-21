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Британский генерал предупредил об угрозе потери Лондоном позиции в НАТО

Лондон может потерять влиятельную позицию в Североатлантическом альянсе, если не откажется от сокращения численности своих вооруженных сил, сообщил Telegraph британский генерал, заместитель верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Тим Рэдфорд.

Британский генерал предупредил об угрозе потери Лондоном позиции в НАТО
© ТАСС

По его словам, британская армия слишком мала.

Сегодня армия Британии насчитывает 76 тысяч человек, что на 21 тысячу меньше, чем десять лет назад. В 2021 году было объявлено о дальнейшем сокращении численности британских военных — до 73 тысяч человек.

Генерал, который в июле уходит в отставку после 38 лет службы, посетовал на сокращение численности, утверждая, что ситуация вокруг Украины показывает, что технологический прогресс не может происходить за счет личного состава.

«Оборудование настолько хорошо, насколько хороши люди, которые управляют им и эксплуатируют его. Мы потеряли цифры, которые должны были быть», — заявил он.

«Я думаю, что после Украины у нас было небольшое пробуждение, но нам нужно использовать двойной подход. Мы должны оставаться на переднем крае инноваций и технологий и лидировать в этом настолько, насколько это возможно» подчеркнул, - Рэдфорд.

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