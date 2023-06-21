Байден не стал комментировать детали сделки сына со следствием
Американский лидер Джо Байден отказался отвечать на вопросы прессы о подробностях сделки его сына Хантера со следствием, в результате которой тот готов признать себя виновным по нескольким обвинениям, сообщает ТАСС.
Президент Соединенных Штатов выступал в Сан-Франциско с речью о рисках работы с искусственным интеллектом. Представители СМИ задавали главе государства вопросы о деталях сделки Хантера Байдена с прокуратурой США. У Байдена поинтересовались, разговаривал ли он с сыном об этом, призывал ли он его к признанию вины.
«Я очень горжусь своим сыном», — сказал президент с улыбкой на лице.
Американский Минюст заявил, что Хантер Байден хочет признать вину по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате налогов. Сын президента признал вину и договорился о снятии обвинения в незаконном владении оружием. Прокуратура намерена просить условный срок, но решающее слово остается за судом.
Также во время выступления глава Белого дома указал на необходимость реагировать на риски, которые представляет искусственный интеллект для национальной безопасности США и экономики страны. Байден обратится за рекомендациями к специалистам по этому вопросу.