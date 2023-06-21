Байден не стал комментировать детали сделки сына со следствием

Американский лидер Джо Байден отказался отвечать на вопросы прессы о подробностях сделки его сына Хантера со следствием, в результате которой тот готов признать себя виновным по нескольким обвинениям, сообщает ТАСС.

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Президент Соединенных Штатов выступал в Сан-Франциско с речью о рисках работы с искусственным интеллектом. Представители СМИ задавали главе государства вопросы о деталях сделки Хантера Байдена с прокуратурой США. У Байдена поинтересовались, разговаривал ли он с сыном об этом, призывал ли он его к признанию вины.

«Я очень горжусь своим сыном», — сказал президент с улыбкой на лице.

Американский Минюст заявил, что Хантер Байден хочет признать вину по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате налогов. Сын президента признал вину и договорился о снятии обвинения в незаконном владении оружием. Прокуратура намерена просить условный срок, но решающее слово остается за судом.