В Германии заявили о согласии России сменить посла ФРГ

Российская сторона выразила готовность летом 2023 года принять нового посла ФРГ в Москве — замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александра Графа Ламбсдорфа. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на германское дипведомство.

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Как заявили в МИД Германии, правительство РФ выдало разрешение на смену посла. «Так называемый агреман (предварительное согласие на прием дипломата)», — подчеркнули в министерстве. В МИД ФРГ считают, что Ламбсдорф вступит в новую должность этим летом.

О том, что Александр Граф Ламбсдорф станет новым послом ФРГ в Москве, сообщалось еще в декабре 2022 года. При этом Ламбсдорф также был кандидатом на аналогичный пост в США.