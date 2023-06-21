Bloomberg: население Германии в 2022 году увеличилось на 1 млн человек

Население ФРГ в прошлом году выросло на 1,3% из-за притока мигрантов. Об этом пишет Bloomberg.

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По данным Федерального статистического ведомства, в конце прошлого года в Германии проживали 84,4 млн человек, в том числе 12,3 млн иностранцев, что на 1,3% больше, чем в предыдущем.

Таким образом, доля иностранных граждан среди населения увеличилась с 13,1% до 14,6%.

Причём большинство мигрантов прибыли в 2022 году с Украины (915 тыс.).

В апреле Федеральное статистическое ведомство ФРГ опубликовало данные, согласно которым более 24% населения Германии приходится на мигрантов или их детей.