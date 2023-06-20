В США оценили влияние судов над Хантером Байденом на переизбрание его отца

Сын президента США Джо Байдена Хантер в рамках сделки с федеральной прокуратурой признал вину по трем обвинениям. The Washington Post оценил, насколько это может повлиять на переизбрание его отца на президентских выборах в 2024 году.

В издании напомнили, что сына Байдена обвинили в неуплате налогов и сокрытии факта наркозависимости при покупке и хранении оружия. Сделка с прокуратурой позволила ему избежать тюремного срока, который заменили на двухлетний испытательный срок и участие в программе коррекции для наркозависимых.

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При этом в то время, как адвокат Байдена-младшего заявляет о завершении «затянувшегося уголовного расследования», прокурор штата Делавэр Дэвид Вайс говорит, что оно «продолжается» и «все еще находится под пристальным вниманием».

«Республиканцы, стремящиеся вернуть себе Белый дом, стремились связать юридические проблемы Хантера Байдена непосредственно с его отцом, сосредоточившись, в частности, на сделке сына президента с китайской фирмой CEFC и его членстве в совете директоров украинской энергетической компании Burisma», — говорится в тексте.

Также критики семьи Байденов считают, что правонарушения семьи «выходят далеко за рамки простого дела о налогах и оружии» и обвиняют Минюст США в попытке избежать судебного преследования по более серьезным делам.

«Тем не менее, сделка о признании вины, вероятно, станет главной в президентской гонке 2024 года, поскольку две основные партии страны вновь обсуждают влияние политики на правоохранительные органы и влияние расследований правоохранительных органов на политические кампании», — отмечается в тексте.