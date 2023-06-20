В России заявили о переводе Британией санкций против Москвы в бессрочный режим

Посольство России в Лондоне прокомментировало принятие в Великобритании нового закона который позволит сохранить санкции против Москвы до тех пор, пока она не выплатит компенсации Украине. В дипломатическом представительстве отметили, что таким образом Соединенное Королевство может перевести ограничения в бессрочный режим, сообщает РИА Новости.

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«Завершение конфликта, и без того отдаляющееся в результате целенаправленной подпитки ВСУ британскими вооружениями, перестает быть достаточным условием для отмены ограничений», — заявили в посольстве.

Дипломаты добавили, что теперь Лондон выступает за отмену рестрикций лишь после того, как Москва возместит Киеву и его западным партнерам издержки из-за «необъявленной гибридной войны против России». По их словам, таким образом антироссийские санкции теряют «миротворческий» смысл, вместо этого превращаясь в инструмент для нанесения Москве как можно большего экономического урона.