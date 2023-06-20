Стала известна реакция Байдена на ситуацию с батискафом у «Титаника»

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден внимательно следит за событиями вокруг пропавшего подводного аппарата возле обломков «Титаника», сообщает телеканал CNN. По его словам, в администрации встревожены судьбой экипажа глубоководного аппарата. Представитель Белого дома заверил, что поиски не прекратятся.

Джо Байден внимательно следит за событиями. Все мы, включая президента, думаем об экипаже на борту, а также, несомненно, встревоженных членах семей на берегу. И мы просто будем продолжать искать, продолжать поиски, — сказал Кирби.

Об исчезновении батискафа «Титан», доставлявшего туристов к месту крушения «Титаника», сообщила 19 июня береговая охрана города Бостон. По предварительной версии, аппарат мог столкнуться с рифом на глубине 2900 метров. По данным BBC, на борту находятся британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзады Дауда и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, а также исполнительный директор компании-перевозчика Стоктон Раш.