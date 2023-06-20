На пропавшем в Атлантике батискафе «Титан» воздуха осталось на 40 часов

Воздух на пропавшем в Атлантическом океане батискафе «Титан» постепенно заканчивается, рассказал представитель береговой охраны США Джейми Фредерик. Он добавил, что предположительно его хватит экипажу на 40 часов, пишет РИА «Новости».

«Основываясь на первоначальных данных, воздуха осталось на 40-41 час», - уточнил Фредерик.

По его словам, предпринимаемые ведомством поисковые усилия пока не привели к положительному результату.

Уточняется, что воздуха хватит на 40 часов (до 13-30 мск 22 июня) в том случае, если аппарат не поврежден и все устройства функционируют нормально.

Напомним, что батискаф пропал в понедельник, 19 июня. На его борту предположительно находятся миллиардер из Соединенного Королевства Хамиш Хардинг, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле и глава американской компании OceanGate Expedition Стоктон Раш.