«Мы знаем, что украинцам предстоит трудный путь. Они сталкиваются с ожесточенным российским сопротивлением», — сказал Столтенберг.

Он указал, что ВС РФ возвели линии обороны с минными полями, противотанковыми траншеями и «зубами дракона», преодолеть которые ВСУ смогут используя только современное оборудование.

Украина начала контрнаступление 4 июня. Основной удар пришелся на Запорожский участок фронта. Позже, 13 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ не удалось добиться успеха ни на одном из направлений.