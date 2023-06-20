Столтенберг: у РФ хорошо подготовленная оборона на Украине
ВСУ тяжело бороться с грамотно выстроенной обороной России. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает «РИА Новости».
По его словам, контрнаступление Украины находится «на раннем этапе».
«Мы знаем, что украинцам предстоит трудный путь. Они сталкиваются с ожесточенным российским сопротивлением», — сказал Столтенберг.
Он указал, что ВС РФ возвели линии обороны с минными полями, противотанковыми траншеями и «зубами дракона», преодолеть которые ВСУ смогут используя только современное оборудование.
Украина начала контрнаступление 4 июня. Основной удар пришелся на Запорожский участок фронта. Позже, 13 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ не удалось добиться успеха ни на одном из направлений.
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