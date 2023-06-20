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Литва ужесточит правила транзита товаров через Россию и Белоруссию

Таможня Литвы приняла решение ввести дополнительные ограничения в области грузового транзита товаров через территорию России и Белоруссии. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Литва ужесточит правила транзита товаров через Россию и Белоруссию
© РИА Новости

В пресс-службе литовского таможенного департамента пояснили, что меры вступят в силу в начале июля 2023 года и коснутся 57 групп товаров.

В частности, санкции будут введены против продукции, которая предположительно используется в боевых действиях, либо может быть применена для увеличения мощностей российских промышленных площадок.

В таможенной декларации станет обязательным пункт о том, что производитель товаров располагает исчерпывающими данными о продавце и покупателе в третьей стране.

Кроме того, перевозчику потребуется подтвердить, что груз будет перевозиться транзитом через Белоруссию или РФ и не появится в торговой сети этих стран.

Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что регион ежемесячно теряет от 900 до 980 млн рублей из-за запрета на транзит через Литву.

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