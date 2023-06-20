В США сообщили, с чего должно начинаться обсуждение мира на Украине

Администрация президента США Джо Байдена считает, что мирные переговоры по Украине любого рода должны начинаться хотя бы с обсуждения плана, представленного украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, его цитирует ТАСС.

Так он ответил на вопрос о том, будет ли Байден обсуждать возможное проведение саммита по мирному урегулированию на Украине с премьером Индии Нарендрой Моди.

«Мы много раз говорили, что поддерживаем концепцию президента Зеленского о справедливом мире. И мы много раз говорили, что (...) любая дискуссия будет приветствоваться, только если она будет заслуживающей доверия и надежной», — сказал Кирби.

Среди мирных условий, о которых просил Зеленский в своем плане, значится радиационная и ядерная безопасность; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины; вывод российских войск и прекращение боевых действий; недопущение эскалации конфликта.