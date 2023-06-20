Против сотрудников ООН в Мали завели дело о шпионаже

Суд Мали начал дело по иску правительства, в котором несколько сотрудников Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) обвиняются в шпионаже. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Изначально сотрудники MINUSMA должны были оказывать помощь властям Мали в укреплении государственной безопасности. Согласно иску правительства, представители ООН обвиняются в шпионаже, подлоге, подрыве репутации Вооруженных сил Мали, а также подрыве национальной безопасности страны.

Отмечается, что иск поступил в малийский суд сразу после того, как Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад, в котором говорилось о причастности малийской армии к внесудебным казням мирных жителей во время антитеррористической операции в районе города Муры. Эта информация поступила в ООН от сотрудников MINUSMA. Доклад Верховного комиссара ООН был резко раскритикован со стороны властей Мали, которые обвинили ООН в предвзятости, а MINUSMA – в использовании незаконно полученных данных.

Сейчас делом MINUSMA занимается прокурор, который специализируется на борьбе с терроризмом и международной организованной преступностью. Помимо этого, власти Мали потребовали от Совета Безопасности ООН немедленно вывести из страны миссию MINUSMA.