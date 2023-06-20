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Сын Байдена признает себя виновным по трем обвинениям со стороны властей США

Сын президента США Джо Байдена Хантер в рамках сделки с американской прокуратурой признает себя виновным по трем обвинениям. Об этом сообщает CNN.

«Хантер Байден признает себя виновным в двух налоговых правонарушениях и хранении оружия. Он заключил сделку с американской прокуратурой», — говорится в тексте.

Все обвинения изложат в окружном суде США в штате Делавэр. Расследование по делу проводил прокурор Дэвид Вайс, которого назначил экс-президент страны Дональд Трамп.

Отмечается, что сделка между Байденом и прокуратурой «немедленно скажется на президентских выборах в 2024 году», где его отец будет переизбираться.

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