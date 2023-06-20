Сын президента США Джо Байдена Хантер в рамках сделки с американской прокуратурой признает себя виновным по трем обвинениям. Об этом сообщает CNN.

«Хантер Байден признает себя виновным в двух налоговых правонарушениях и хранении оружия. Он заключил сделку с американской прокуратурой», — говорится в тексте.

Все обвинения изложат в окружном суде США в штате Делавэр. Расследование по делу проводил прокурор Дэвид Вайс, которого назначил экс-президент страны Дональд Трамп.