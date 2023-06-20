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Пока вы не уснули: позиция Индии по конфликту на Украине и угроза для 2 млрд человек

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Индии заявили об отсутствии нейтралитета относительно конфликта на Украине

Индия не занимает нейтральную позицию по конфликту на Украине. Как сообщает РБК, об этом заявил в интервью The Wall Street Journal премьер-министр страны Нарендра Моди. В публикации отмечается, что Индия поддерживает тесные связи с Россией, в том числе в сфере вооружений и энергоносителей, не выступала с критикой спецоперации на Украине и не поддержала резолюцию ООН с осуждением военных действий. Некоторые западные страны не одобряют такой подход Нью-Дели, но Моди уверен, что такое мнение нешироко распространено в США.

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Ученые увидели угрозу для 2 млрд человек из-за таяния ледников в Гималаях

Unsplash

Из-за таяния ледников в горной системе Гиндукуш в Гималаях под угрозой находится существование 2 млрд человек, живущих на территориях, где проходят идущие с этих гор реки. Как сообщает Bloomberg, к такому выводу пришли эксперты Международного центра комплексного развития горных районов (ICIMOD).

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СМИ анонсировали открытие в России сети-преемницы Decathlon

Французские магазины спортивных товаров Decathlon вернутся в Россию в октябре 2023 года - с новыми владельцами и под новым названием. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник в компании. По его словам, сделка по продаже бизнеса уже завершена. Около 90 российских магазинов Decathlon переданы новой команде вместе с остатками товаров.

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Под Тамбовом загорелся пороховой завод, есть погибшие

Днем 20 июня на пороховом заводе в Тамбовской области начался пожар и произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС. Возгорание произошло на заводе в городе Котовск. Портал «ПроТамбов» передает, что есть погибшие. Телеграм-канал ТАСС сообщил о четырех погибших.

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Средняя максимальная ставка по вкладам увеличилась

Unsplash

По итогам первой декады июня средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, которые привлекают наибольший объем депозитов физлиц в рублях, возросла. Еще в третьей декаде моя она составляла 7,75 процента годовых, а теперь — 7,83 процента, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на материалы Банка России. Активное увеличение показателя началось с начала октября, однако в конце 2023 года он демонстрировал снижение. С третьей декады февраля текущего года ставка была на уровне 7,68 процента (шесть декад подряд).

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В России начали продавать совершенно новый Geely Atlas L

Auto.ru

Российские дилеры и частные лица начали продавать в России новый Geely Atlas L, который представили в Китае во второй половине 2022 года. Согласно объявлениям на Avito, цена на новинку, продажи которой на внутреннем рынке начались лишь недавно, начинается от 2,1 млн рублей.

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Автосервисы в России столкнулись с дефицитом кадров

В России автосервисы столкнулись с дефицитом специалистов, в частности, остро не хватает автомехаников, диагностов, специалистов по ходовой части, а также мастеров по ремонту и покраске кузовов. Об этом пишут «Известия».

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Москвичей предупредили о резком похолодании в самую короткую ночь года

Жителей Москвы ждет понижение температуры до + 5 в самую короткую ночь в году. Об этом заявила в своем Telegram-канале главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

«Утром 20 июня небо над столичным регионом украсили белые барашки высоко-кучевых облаков. Это сказалась близость холодного атмосферного фронта. Ночью 21 июня, самой короткой в году, на высоте 1,5 километра температура воздуха понизится до + 5 градусов», - отметила она.

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Для россиян создали отечественный мобильный браузер

Unsplash

В скором времени в России внедрят новый браузер «Луна». Его запуск ожидается до конца текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Инновационная разработка». В фирме подчеркивают, что «Луна» является новым продуктом, который разработан как альтернативный российский браузер для быстрого и безопасного доступа в интернет, а также к сервисам, связанным с онлайн-покупками, механиками геймификации, программами лояльности.

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Костомаров отказался от работы с психологами

«Известия» утверждают, что фигурист Роман Костомаров отказался от работы с психологом, хотя врачи подчеркивали важность консультаций для психологического восстановления. По данным газеты, Костомаров прошел лишь несколько сеансов психотерапии весной. С января 2023 года Роман Костомаров находится в больнице, он попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что спортсмен находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ЭКМО, помогающему насыщать кровь кислородом.

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