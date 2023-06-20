США не дали разрешение британской компании отправить аппарат для спасения батискафа «Титан»

«У нас есть граждане Великобритании, Франции и США на борту, и важна каждая минута. Это не рациональное решение, это единственный аппарат, который у нас есть с лебедкой, и ребята – эксперты в этой отрасли. Почему не попробовать оба судна? Чем больше помощи мы получим, тем лучше», – прокомментировал ситуацию Ханчак.