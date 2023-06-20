США не дали разрешение британской компании отправить аппарат для спасения батискафа «Титан»
Власти США отказали британской компании Magellan Limited, которая хотела направить специальный аппарат для спасения пропавшего батискафа «Титан». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Уточняется, что Magellan Limited собиралась отправить команду из 7 специалистов, которые планировали спасти экипаж пропавшего батискафа «Титан». Для этого команда должна была получить разрешение Вашингтона, так как район поисков батискафа расположен в 600 км от побережья канадского Ньюфаундленда. Однако власти США такого разрешения не предоставили.
Как заявил бывший президент американской компании RMS Titanic Бреттон Ханчак, такое решение Белого дома может говорить о том, что США собираются использовать собственный глубоководный аппарат, расположенный в Нью-Йорке. Ханчак отмечает, что американское судно может опуститься на глубину до 3 км, а британский батискаф может работать на глубинах до 5 км. При этом обломки корабля «Титаник», к которым направлялась команда «Титана», лежат на глубине 3,8 км.
«У нас есть граждане Великобритании, Франции и США на борту, и важна каждая минута. Это не рациональное решение, это единственный аппарат, который у нас есть с лебедкой, и ребята – эксперты в этой отрасли. Почему не попробовать оба судна? Чем больше помощи мы получим, тем лучше», – прокомментировал ситуацию Ханчак.
19 июня батискаф «Титан» перестал выходить на связь. Подводный аппарат должен был доставить туристов к обломкам «Титаника». Согласно данным северо-восточного подразделения Береговой охраны США, на «Титане» находились 5 человек.