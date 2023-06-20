В ООН признали, что не могут выполнить обязательства по зерновой сделке

Представители ООН в ходе консультаций с Россией в Женеве признали, что ничего не в состоянии сделать для решения ключевых требований Москвы по зерновой сделке, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Об этом пишет РИА «Новости».

Вершинин напомнил, что для России очень важны восстановление поставок аммиака на рынок удобрений, снятие ограничений на поставки запчастей для сельскохозяйственной техники и переподключение Россельхозбанка к SWIFT.

По его словам, в ходе переговоров в ООН признали, что не только не могут ничего сделать в настоящее время, но и в дальнейшем не в состоянии решить эти вопросы.

«Это очень печально», - подчеркнул замглавы МИД.

Вершинин пояснил, что Москва благодарна партнерам за их старания, но все их действия не привели к решению проблем.