Хантер Байден - сын президента США Джо Байдена - в рамках сделки с американской прокуратурой признает себя виновным по трем обвинениям. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN.

По его сведениям, речь идет о двух налоговых правонарушениях, а также об обвинении, связанном с хранением оружия. Как ожидается, Хантер Байден позднее появится в суде штата Делавэр, где и признает себя виновным по данным правонарушениям.