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CNN: Хантер Байден признает себя виновным по трем обвинениям властей США

Хантер Байден - сын президента США Джо Байдена - в рамках сделки с американской прокуратурой признает себя виновным по трем обвинениям. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN.

По его сведениям, речь идет о двух налоговых правонарушениях, а также об обвинении, связанном с хранением оружия. Как ожидается, Хантер Байден позднее появится в суде штата Делавэр, где и признает себя виновным по данным правонарушениям.

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