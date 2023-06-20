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США назвали приоритеты в поддержке Украины

США концентрируют внимание на представлении комплексной помощи Украине, а не на поставках отдельных систем вооружений. Приоритеты в поддержке Киева назвал американский госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает ТАСС.

На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли на вопрос о возможных поставках Украине оперативно-тактических ракет ATACMS он ответил, что американская сторона сосредоточена на комплексной военной помощи Киеву.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, оценивая возможность поставок Украине ракет ATACMS, заявила, что в настоящее время у Вашингтона нет таких планов.

9 июня группа американских конгрессменов представила проект резолюции с призывом к президенту США Джо Байдену как можно быстрее передать ракеты ATACMS. Они отметили, что, отказывая Украине в вооружениях, которые ей нужны для победы, администрация затягивает конфликт.

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