В Белоруссии суд подтвердил приговор Тихановской

Верховный суд Белоруссии отклонил апелляцию экс-кандидата в президенты республики в 2020 году Светланы Тихановской , которая заочно осуждена на 15 лет колонии, приговор вступил в силу.

«20 июня 2023 года... приговор Минского городского суда от 6 марта 2023 года по обвинению Тихановской С.Г. <...> оставлен без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения», — говорится в заявлении .

Её признали виновной в госизмене, заговоре с целью захвата власти в государстве, создании экстремистского формирования и осуществлении руководства организацией, а также в призывах к захвату госвласти.