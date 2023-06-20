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Верховный суд Белоруссии отклонил апелляцию на приговор Тихановской

Верховный суд Белоруссии отклонил апелляцию экс-кандидата в президенты республики в 2020 году Светланы Тихановской, которая заочно осуждена на 15 лет колонии, приговор вступил в силу.

В Белоруссии суд подтвердил приговор Тихановской
© RT на русском

«20 июня 2023 года... приговор Минского городского суда от 6 марта 2023 года по обвинению Тихановской С.Г. <...> оставлен без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения», — говорится в заявлении.

6 марта суд в Белоруссии заочно приговорил Тихановскую к 15 годам заключения.

Её признали виновной в госизмене, заговоре с целью захвата власти в государстве, создании экстремистского формирования и осуществлении руководства организацией, а также в призывах к захвату госвласти.

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