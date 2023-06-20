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МИД Украины разместил в соцсетях фото с главой ГУР Будановым

Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова разместила в соцсетях фотографии с начальником ГУР Кириллом Будановым. Об этом пишет ТАСС.

МИД Украины разместил в соцсетях фото с главой ГУР Будановым
© МО Украины

«Не муляж, все участники встречи живы и здоровы», - подчеркнула Джапарова.

На первом кадре запечатлены Буданова, посол Японии на Украине Кунинори Мацуда и сама Джапарова.

соцсети

На второй фотографии Буданов - единственный из пяти участников встречи не смотрит в камеру, его взгляд направлен вдаль.

По данным агентства, внешний вид главы ГУР существенно изменился. В частности, он побрит налысо. Кроме того, на обоих снимках, сделанных на улице, дата и время не указаны.

Отмечается также, что ранее глава украинской разведки не принимал участие в мероприятиях МИД республики.

Напомним, что с конца мая 2023 года в СМИ постоянно появляются сообщения о ранении или даже гибели Буданова.

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