Белоруссия обвинила Польшу во враждебных действиях

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник обвинил Польшу во враждебных действиях в связи с подготовкой боевиков для свержения президента Александра Лукашенко. Его слова приводит белорусское агентство БЕЛТА.

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Он заявил, что о подготовке боевиков было известно и ранее, но только сейчас «это официально, фактологически подтверждено». Алейник сказал, что такие действия откровенно враждебные, притом со стороны страны, которая входит в Евросоюз и НАТО.

Ранее британская газета The Sunday Times сообщила, что несколько сотен белорусов проходят обучение в специальных центрах в Польше. В дальнейшем они планируют участвовать в вооруженном государственном перевороте против нынешнего президента Александра Лукашенко.