Президент Финляндии назначил правительство республики

Возглавил правительство премьер-министр Петтери Орпо, который возглавляет победившую на выборах Национальную коалиционную партию (НКП). Его заместителем назначена министр финансов Риикка Пурра, а МИД возглавила Элина Валтонен. Министром обороны стал Антти Хяккянен.