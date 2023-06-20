Президент Финляндии назначил правительство республики
Президент Финляндии Саули Ниинисте официально назначил 77-е правительство республики, сообщается на сайте финского кабмина.
Возглавил правительство премьер-министр Петтери Орпо, который возглавляет победившую на выборах Национальную коалиционную партию (НКП). Его заместителем назначена министр финансов Риикка Пурра, а МИД возглавила Элина Валтонен. Министром обороны стал Антти Хяккянен.
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