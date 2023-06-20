«Назад зайти будет сложно»: Лукашенко сделал намек Армении

Глава Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал странам не торопиться с выходом из постсоветских структур, так как «назад зайти будет сложно». Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Такое заявление Лукашенко сделал 20 июня на встрече с главами МИД стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Он отметил, что такое же предупреждение когда-то получил Михаил Саакашвили, занимавший пост президента Грузии.

«Пример Грузии - вы видите некое изменение их политики? Они наелись западных обещаний и хотят вернуться на наш рынок, опять. Потому что никто вас ни с молоком, ни с мясом, ни с вином на свои рынки не пустит», - сказал Лукашенко.

Он отметил, что рынки «давно поделены и за них идет жесткая драка». Лукашенко подчеркнул, что именно поэтому призывает страны бывшего СССР держаться вместе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее допустил, что Армения выйдет из ОДКБ, так как у Еревана сложилось впечатление, что сама организация «уходит из Армении».

ОДКБ также включает Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отмечал, что в Ереване ожидали, что организация «сработает в сентябре прошлого года во время прямой агрессии Азербайджана на армянской территории», но этого не произошло.