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Во Франции молния убила больше 20 коров

В ночь на 19 июня 23 коровы погибли на ферме «Лябрус» во французской коммуне Глена после удара молнией. Об этом сообщает La Montagne.

Во Франции молния убила больше 20 коров
© Unsplash

Утром 19 июня фермеры отправились доить коров и обнаружили, что их всего 36, более чем двадцати коров не хватает.

Животных нашли неподалеку под деревом - 21 корова умерла, еще двух пришлось усыпить. Фермеры рассказали, что коровы могли свободно передвигаться по территории фермы в любое время.

«Словами это не описать. Все они родились на этой ферме, некоторым было по десять лет», - рассказал газете один из рабочих фермы.

Экономические потери «трудно измерить, но они колоссальны», подчеркивает Montagne.

Молния убила трех человек в Софии

Ранее в Индии молния убила трех работавших в поле фермеров и их скот. Трое жителей штата Одиша отправились пахать поле в дождливую погоду. Во время работы в фермеров ударила молния, они погибли на месте.

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