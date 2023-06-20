Во Франции молния убила больше 20 коров
В ночь на 19 июня 23 коровы погибли на ферме «Лябрус» во французской коммуне Глена после удара молнией. Об этом сообщает La Montagne.
Утром 19 июня фермеры отправились доить коров и обнаружили, что их всего 36, более чем двадцати коров не хватает.
Животных нашли неподалеку под деревом - 21 корова умерла, еще двух пришлось усыпить. Фермеры рассказали, что коровы могли свободно передвигаться по территории фермы в любое время.
«Словами это не описать. Все они родились на этой ферме, некоторым было по десять лет», - рассказал газете один из рабочих фермы.
Экономические потери «трудно измерить, но они колоссальны», подчеркивает Montagne.
Ранее в Индии молния убила трех работавших в поле фермеров и их скот. Трое жителей штата Одиша отправились пахать поле в дождливую погоду. Во время работы в фермеров ударила молния, они погибли на месте.
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