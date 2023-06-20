Из ЕАЭС запретили вывозить китов, дельфинов и морских свиней

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) запретила вывозить китов, дельфинов и морских свиней с территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает «Прайм».

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Запрет начнет действовать через 30 дней после его официального опубликования.

Глава департамента таможенно-тарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян объяснил, что сейчас китообразных вывозят из стран ЕАЭС на основании сертификатов, выдаваемых уполномоченными органами государств-членов.

Однако существующий порядок не обеспечивает контроль за безопасностью животных в полной мере, подчеркнул Казарян.

Временный запрет на вывоз из России китов, дельфинов и морских свиней вводился в августе 2021 года. Целью запрета была названа защита популяции морских млекопитающих, которые пользуются большим спросом за рубежом, в основном для океанариумов и дельфинариев.

Тогда же правительство РФ поручило внести на рассмотрение ЕЭК запрет на вывоз морских млекопитающих с территории всего Евразийского экономического союза.

В правительстве напомнили о резонансной истории с «китовой тюрьмой» в Приморском крае, где в 2018 году незаконно содержались 11 косаток и 90 белух. Их планировали продать в китайские океанариумы. Животных выпустили на свободу после вмешательства президента РФ Владимира Путина.