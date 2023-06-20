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ЕК предложила зарезервировать для Украины миллиарды евро

Еврокомиссия (ЕК) предложила зарезервировать для Украины миллиарды евро, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит ТАСС.

ЕК предложила зарезервировать для Украины миллиарды евро
© Lenta.ru

В частности, глава ЕК представила пакет помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро. Резерв бюджета на такую сумму обеспечит перспективу и надежность украинским партнерам блока, сказала фон дер Ляйен.

При этом отмечается, что Киев получит средства на ближайшие четыре года в виде грантов и кредитов сверх уже выделенных с февраля 2022 года 30 миллиардов евро.

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