ЕК предложила зарезервировать для Украины миллиарды евро

В частности, глава ЕК представила пакет помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро. Резерв бюджета на такую сумму обеспечит перспективу и надежность украинским партнерам блока, сказала фон дер Ляйен.

При этом отмечается, что Киев получит средства на ближайшие четыре года в виде грантов и кредитов сверх уже выделенных с февраля 2022 года 30 миллиардов евро.