Еврокомиссия (ЕК) предложила зарезервировать для Украины миллиарды евро, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит ТАСС.
В частности, глава ЕК представила пакет помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро. Резерв бюджета на такую сумму обеспечит перспективу и надежность украинским партнерам блока, сказала фон дер Ляйен.
При этом отмечается, что Киев получит средства на ближайшие четыре года в виде грантов и кредитов сверх уже выделенных с февраля 2022 года 30 миллиардов евро.
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