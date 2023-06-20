Токаев выразил надежду на прекращение огня на Украине

«Поэтому мы очень надеемся, что в ближайшее время в Украине будет достигнуто прекращение огня, и мы сможем в дальнейшем говорить об установлении прочного мира в этой части света. Что касается Казахстана, то мы готовы внести свой посильный вклад в достижение этой цели», — заявил президент.