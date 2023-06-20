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Токаев выразил надежду на прекращение огня на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил надежду на прекращение огня на Украине. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба главы государства.

Токаев выразил надежду на прекращение огня на Украине
© Lenta.ru

Токаев отметил, что Казахстан должен строго следовать Уставу ООН, а также поддерживать все мирные инициативы, которые были озвучены Китаем и другими государствами.

«Поэтому мы очень надеемся, что в ближайшее время в Украине будет достигнуто прекращение огня, и мы сможем в дальнейшем говорить об установлении прочного мира в этой части света. Что касается Казахстана, то мы готовы внести свой посильный вклад в достижение этой цели», — заявил президент.

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