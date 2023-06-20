Оскандалившемуся украинскому дипломату нашли место работы

Кроме того, глава государства назначил дипломатов в Индию и Колумбию. Александр Полищук будет представлять интересы страны в первой из них. В Колумбии Украину будет по совместительству представлять посол в Перу Юрий Полюхович.

За время, когда Андрей Мельник был украинским послом в Германии с 2015 по 2022 год, он позволял себе несколько раз высказываться неподобающим образом.

В частности, однажды он заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц является «обиженной ливерной колбасой». Заявление прозвучало из-за его отказа приехать в Киев. Позднее украинский политик выразил желание извиниться за свою речь.

Весной текущего года Мельник назвал призыв к переговорам с Россией, который был озвучен в ФРГ, «маразматической мишурой».