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Оскандалившегося украинского дипломата отправят в Бразилию

Оскандалившегося бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника назначили представлять Киев в Бразилии. Это следует из указа президента Украины Владимира Зеленского.

Оскандалившемуся украинскому дипломату нашли место работы
© РИА Новости

Кроме того, глава государства назначил дипломатов в Индию и Колумбию. Александр Полищук будет представлять интересы страны в первой из них. В Колумбии Украину будет по совместительству представлять посол в Перу Юрий Полюхович.

За время, когда Андрей Мельник был украинским послом в Германии с 2015 по 2022 год, он позволял себе несколько раз высказываться неподобающим образом.

В частности, однажды он заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц является «обиженной ливерной колбасой». Заявление прозвучало из-за его отказа приехать в Киев. Позднее украинский политик выразил желание извиниться за свою речь.

Весной текущего года Мельник назвал призыв к переговорам с Россией, который был озвучен в ФРГ, «маразматической мишурой».

Осенью 2022 года Андрея Мельника назначили заместителем министра иностранных дел Украины.

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