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Генсек НАТО отказался комментировать расследование взрывов на «Северных потоках»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не захотел комментировать возможное участие Украины в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" в сентябре прошлого года. Выступление Столтенберга в ходе его визита в штаб учений недалеко от населенного пункта Ягель (земля Шлезвиг-Гольштейн) в ФРГ транслировала пресс-служба организации.

Руководитель НАТО, отвечая на вопрос журналистов о "Северных потоках", подчеркнул, что расследования продолжаются.

"Поэтому я не буду делать никаких заключений", — сказал Столтенберг.

В марте на встрече министров обороны стран Евросоюза в Стокгольме Столтенберг заявил, что Альянс не знает, кто мог совершить диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".

"Мы знаем, что было нападение на трубопроводы "Северный поток", акт саботажа, но мы не смогли идентифицировать, кто за этим стоит", — сказал генсек.

При этом американская газета The New York Times (NYT) заявляла, что новые разведданные США указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву российских газопроводов системы "Северный поток". В статье говорится, что изучившие разведданные официальные американские лица заявили, что у них нет доказательств причастности к подрыву президента Украины Владимира Зеленского.

Кто взорвал «Северный поток»: 4 версии

В свою очередь британская газета Times сообщила, что cпецслужбы Запада давно знали про украинский след диверсий на "Северных потоках".

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