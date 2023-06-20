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МИД Польши объяснил отказ в высадке охраны лидера ЮАР незадекларированным оружием

Польские пограничники не могли разрешить охране главы ЮАР Сирила Рамапосы вынести из президентского лайнера незадекларированное оружие. Об этом во вторник в эфире радиостанции RMF FM заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, комментируя инцидент 15 июня в международном аэропорту Варшавы.

Польша объяснила отказ в высадке охраны президента ЮАР
© EPA/TACC

"Опасные материалы должны быть задекларированы. Это известная процедура, о которой знали наши гости (делегация ЮАР - прим. ТАСС). Так как формальности не были соблюдены, пограничная охрана не могла согласиться [с выносом оружия из самолета]", - сказал Яблоньский.

Дипломат повторил, что "экипаж и пассажиры могли покинуть самолет".

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После инцидента глава службы безопасности президента ЮАР генерал-майор Уолли Руд, уполномоченный сопровождать миротворческую миссию африканских стран в РФ и на Украину, обвинил польские власти в попытке саботажа безопасности президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамапосы.

На борту лайнера находились 120 сотрудников служб безопасности и журналистов, которые прибыли из ЮАР. Польские пограничники не позволили прибывшим покинуть самолет и они находились в нем более 26 часов.

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