Польша объяснила отказ в высадке охраны президента ЮАР

"Опасные материалы должны быть задекларированы. Это известная процедура, о которой знали наши гости (делегация ЮАР - прим. ТАСС). Так как формальности не были соблюдены, пограничная охрана не могла согласиться [с выносом оружия из самолета]", - сказал Яблоньский.