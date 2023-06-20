Трамп рассказал, какие отношения у него сложились с Путиным

Экс-президент США Дональд Трамп положительно оценил отношения с российским лидером Владимиром Путиным . Вместе с тем он признался в том, что последняя их беседа состоялась достаточно давно. Соответствующие заявления он сделал в интервью телеканалу Fox News, передает РИА Новости.

«С Путиным у меня очень хорошие отношения. Я имею в виду, что я давно с ним не разговаривал, но у меня очень крепкие отношения с Путиным», — подчеркнул политик.

Трамп выразил уверенность в том, что Москва не начала бы специальную военную операцию, если бы он остался на посту президента.

Ранее РИА Новости писало, что Трампу предъявили новые обвинения по 38 пунктам. По самой тяжелой из статей ему грозит до 20 лет тюрьмы. В перечне новых статей есть обвинение в хранении секретных материалов, а также препятствие правосудию. При этом сам Трамп настаивает на своей невиновности. Кроме того, он напомнил, что в доме и офисе президента США Джо Байдена тоже обнаружили секретные документы Белого дома.