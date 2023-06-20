В Индии заявили об отсутствии нейтралитета относительно конфликта на Украине

Индия не занимает нейтральную позицию по конфликту на Украине. Как сообщает РБК, об этом заявил в интервью The Wall Street Journal премьер-министр страны Нарендра Моди.

В публикации отмечается, что Индия поддерживает тесные связи с Россией, в том числе в сфере вооружений и энергоносителей, не выступала с критикой спецоперации на Украине и не поддержала резолюцию ООН с осуждением военных действий. Некоторые западные страны не одобряют такой подход Нью-Дели, но Моди уверен, что такое мнение нешироко распространено в США.

Политик отметил, что Индия в действительности не занимает нейтралитет по отношению к ситуации и высшим приоритетом для нее является мир.

«Мы на стороне мира. Все страны должны уважать международное право и суверенитет других государств», — сказал Моди.