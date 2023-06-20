Обзор иноСМИ: как Украину подвели с оружием и «серьезная неудача» КНДР

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«Украина: часть вооружений сломана, часть так и не поставили»

Видео дня

Украина заплатила подрядчикам сотни миллионов долларов за оружие, которое так и не было доставлено, а некоторые из подаренных Западом вооружений оказались настолько ветхими, что их сочли годными только для разбора на запчасти. Об этом рассказала The New York Times со ссылкой на документы украинского правительства.

Документы демонстрируют, что к концу 2023 года Киев заплатил поставщикам оружия более 800 миллионов долларов за контракты, которые остались полностью или частично невыполненными. Два человека, участвовавшие в закупках, заявили, что часть пропавшего оружия в конечном итоге была доставлена, а за еще часть посредники вернули деньги. Но по состоянию на начало весны 2023-го оружие на сотни миллионов долларов так и не было получено. При этом около 30 процентов киевского арсенала постоянно находится в ремонте - по словам экспертов из области обороны, это слишком много.

Показательным примером стала недавняя поставка 33 самоходных гаубиц из Италии. На видео с гаубицами заметно, как из двигателя одной из них идет дым, а из другой вытекает охлаждающая жидкость. Также известно, что Украина заплатила 19,8 миллиона долларов американскому торговцу оружием Ultra Defense Corporation за ремонт 33 гаубиц. В январе 13 из этих гаубиц были отправлены на Украину, но прибыли «не пригодными для выполнения боевых задач».

«Становление турецкой Армении»

Процесс, в который вовлек Армению и Нагорный Карабах армянский премьер Никол Пашинян, идет на западных площадках «в логике детальной проработки новой архитектуры безопасности региона, а никак не будущего Карабаха», пишет Zham. Издание подчеркивает, что цепь событий, свидетельствующих об этом, легко проследить: готовность Пашиняна признать Карабах частью Азербайджана, ввод в страну наблюдателей ЕС, четырехдневный «переговорный марафон» в Вашингтоне и заявление о важности создания «региональной системы безопасности» по его итогам, визит Пашиняна на инаугурацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По мнению Zham, тот путь, по которому Пашинян ведет Армению сейчас, - это «полная и безоговорочная капитуляция, в обертке формирования военно-политического союза» с Турцией и Азербайджаном. Однако лишь в «турецкой Армении» - без Карабаха, без границы с Ираном, вне ОДКБ и ЕАЭС, без 102-ой военной базы, без российских пограничников, без Арарата на гербе страны, с ограничениями по вооружениям и численности армии - Пашинян имеет политическое будущее, считает издание

В Северной Корее признали провал с запуском ракеты

В КНДР прошло заседание правящей партии, на котором было сделано редкое заявление - власти признали недавний провал с запуском ракеты, назвав его «самой серьезной неудачей», сообщает Arirang News. Заседание впервые закончилось без традиционного выступления лидера страны Ким Чен Ына.

Ракета КНДР, которая несла военный спутник-шпион, 31 мая упала в море вскоре после старта. Один из экспертов Arirang News заявил, что о неудаче было объявлено открыто, так как Ким Чен Ын, в отличие от своих предшественников, понимает, что на фоне различных ограничений северокорейским ученым приходится идти на большие риски.

Туристку из Польши шокировала «маленькая Москва» в Турции

Читательница польского издания ONET рассказала о своей поездке в Турцию, на курорт Махмутлар, - она осталась в шоке от сформировавшейся там «маленькой Москвы». Она заявила, что многие турки говорят на русском (в том числе и в разговорах с ней они сразу переходили на русский, а не на английский) и россияне уверены, что их язык должен знать каждый. Читательница заявила, что ни разу не слышала, чтобы россияне перешли на английский, - «они всегда говорят на своем языке в любой ситуации, требуя, чтобы другие тоже говорили по-русски».

«Я везде вижу кириллицу. На каждой вывеске, в каждой рекламе, каждом плакате. Каждая остановка и магазин увешаны афишами, рекламирующими концерт каких-то артистов, но каких? Понятия не имею, на турецком или английском там нет ни слова», - пожаловалась она.

Не услышала она турецкого и английского и на местном базара - только русский. В итоге туристка решила отправиться на другой турецкий курорт, где больше путешественников из разных стран.

«Доллар в конце истории»

В феврале 2022 года в ответ на украинский кризис США и их союзники заморозили российские валютные резервы, тем самым запустив цепную реакцию, которая в конечном итоге может привести к концу доминирования доллара в мировой экономике, пишет The American Conservative. Захватив российские валютные резервы, Штаты дали сигнал остальному миру, что иметь резервы в долларах безопасно только до тех пор, пока ваша внешняя политика не вызывает неодобрения со стороны США.