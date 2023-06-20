Шольц принял премьера Госсовета КНР

Канцлер ФРГ Олаф Шольц принял во вторник с воинскими почестями премьера Госсовета Китая Ли Цяна в Берлине. Трансляцию провел телеканал N-TV.

Межправительственные консультации, уже седьмые по счету, начнутся в первой половине дня. В последний раз они состоялись в 2021 году, но в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса. В нынешних встречах, по данным агентства DPA, принимают участие 10 представителей правительства КНР и девять - Германии.

Ли Цян уже провел встречу с Шольцем накануне вечером - в формате рабочего ужина. Информации для прессы по ее итогам не публиковалось. Изначально СМИ сообщали, что стороны, в числе прочих тем, собирались обсудить ситуацию на Украине.