Лукашенко обвинил США в лишении Европы суверенитета

«Американцы раскололи Европу, а сейчас надо приструнить ее. И они, европейцы, упрекают вас, и меня в том числе, что мы суверенитет тут теряем и так далее. Да господь с вами! Вы давно его уже потеряли. Как можно оценить и как можно относиться к тому, что они отказались от дешевых энергоносителей из России и берут в три-пять раз дороже? Это что такое?», — заявил глава государства.