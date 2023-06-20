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Лукашенко обвинил США в лишении Европы суверенитета

США раскололи Европу и лишили ее суверенитета, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его цитирует РИА Новости.

Лукашенко обвинил США в лишении Европы суверенитета
© пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Американцы раскололи Европу, а сейчас надо приструнить ее. И они, европейцы, упрекают вас, и меня в том числе, что мы суверенитет тут теряем и так далее. Да господь с вами! Вы давно его уже потеряли. Как можно оценить и как можно относиться к тому, что они отказались от дешевых энергоносителей из России и берут в три-пять раз дороже? Это что такое?», — заявил глава государства.

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